Pairetto richiamato dal VAR: due gialli a Radu nella stessa azione

Episodio particolare, quello accaduto nel secondo tempo del match tra Inter e Lazio. Sul risultato di 2-1 in favore dei narazzurri, nuovamente avanti dopo il pari di Immobile, l'arbitro Pairetto ha rifilato il rosso a Radu per un doppio intervento nella stessa azione. E giallo ad ognuno, con conseguente espulsione.

E' il minuto 71 del match di San Siro: Zaccagni commette fallo su Barella, ma il direttore di gara Pairetto assegna il vantaggio, lasciando proseguire l'azione in favore dell'Inter. I nerazzurri vengono fermati nuovamente, con il rumeno su Dumfries. Fischiato tale fallo, l'arbitro rifila due gialli a Radu, espellendolo.

Richiamato dal VAR, Pairetto cambia la propria decisione: giallo a Radu, ma giallo anche a Zaccagni, effettivo autore del primo fallo, ma non del secondo, secondo la sala VAR. Niente espulsione dunque per la Lazio e biancocelesti ancora in undici.

L'articolo prosegue qui sotto

Il direttore di gara aveva però visto effettivamente giusto, visto e considerando come i falli fossero tre: due interventi di Radu e uno di Zaccagni. Pairetto era intenzionato a punre il doppio intervento del difensore. Alla fine, però, dopo essere stato richiamato dal VAR, ha cambiato la propria decisione in due gialli, senza espulsioni.

Da regolamento, come evidenziato da Luca Marelli, commentatore tecnico-arbitrale di DAZN, sarebbero stati possibili entrambi i cartellini per Radu, come inizialmente deciso da Pairetto.