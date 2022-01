Inter-Lazio, le pagelle: Bastoni perfetto, Felipe Anderson non pervenuto

INTER

HANDANOVIC 6 – Non si intende con De Vrij in occasione del goal del pari e non riesce ad anticipare il centravanti dei biancocelesti. Nel finale è bravo in uscita su Immobile, intervenendo tempestivamente sul pallone prima dell’attaccante avversario.

SKRINIAR 6,5 – Serata a due facce per lo slovacco. Impreciso in alcune occasioni nel primo tempo, sbaglia la scelta in occasione del pari di Immobile, spianando la strada all’attaccante avversario. Poi si rifà con gli interessi siglando in proiezione offensiva il goal che vale i tre punti con un colpo di testa perfetto.

DE VRIJ 6,5 – Vince il duello con Immobile, limitando il suo ex compagno di squadra. In occasione del pari c’è anche il suo zampino: non si intende con Handanovic e lascia scorrere la palla, che viene intercettata da Immobile.

BASTONI 7,5 – Tiene a bada Felipe Anderson con grande autorevolezza. Poi aziona il sinistro magico: prima sblocca il match con un fendente mancino da oltre 25 metri che termina all’angolino e non lascia scampo a Strakosha, poi serve la palla a Skriniar per il 2-1.

DUMFRIES 5,5 – I nerazzurri spingono principalmente sull’altra corsia con Perisic. L’olandese prova a farsi vedere con alcune accelerazioni, ma è troppo timido. In fase difensiva soffre la vivacità di Pedro. Nel primo tempo serve una palla col contagiri a Lautaro in occasione della girata al volo. Poi cala nella ripresa e fallisce una clamorosa occasione da goal, prima di lasciare il campo per una botta. (76’ DARMIAN 6 – Soffre la velocità di Zaccagni, ma lo tiene a bada).

BARELLA 5,5 – Si limita al compitino, dopo aver servito nel primo tempo una palla d’oro a Perisic. In ombra. (82’ VIDAL sv)

BROZOVIC 6,5 – Il solito tuttofare, imposta la manovra dei nerazzurre e interviene in soccorso sempre tempestivamente della difesa in fase di non possesso.

GAGLIARDINI 7 – Schierato a sorpresa al posto di Vidal per contrastare la fisicità di Milinkovic, lotta con il serbo e lo limita in fase offensiva, battagliando per tutti i 90 minuti.

PERISIC 6,5 – L’Inter prova a sfruttare l’ampiezza e il croato viene spesso chiamato in causa. Ne scaturisce un duello con Hysaj che il numero 14 stravince. Impreciso sotto porta, sfiora il goal al 15’ con un colpo di testa da pochi passi che sorvola la traversa. Rientra spesso verso l’interno ma non riesce a battere a rete. (83’ DIMARCO 6 – Entra nel finale e riesce a rendersi pericoloso con un paio d’accelerazioni delle sue)

SANCHEZ 7,5 – Vince il ballottaggio con Correa e parte bene, aiutando la squadra sia in fase di costruzione che nel pressing. Nell’assist al bacio per Lautaro c’è tutta la classe del cileno: la palla per il ‘Toro’ è perfetta. Illumina San Siro con giocate di fino, ma cala alla distanza. (73’ CORREA 5 – Ha l’opportunità di battere a rete ma il tiro a giro termina sugli spalti).

LAUTARO 6 – Alla prima occasione è bravo a scattare tra Luiz Felipe e Hysaj e battere Strakosha, ma l’arbitro annulla per fuorigioco millimetrico. Poi lotta come un leone ma non riesce a impensierire il portiere avversario. (73’ DZEKO 5 – E’ in ritardo di condizione dopo il Covid. Combina poco).

LAZIO

STRAKOSHA 6 – Compie un miracolo sulla girata al volo di Lautaro. Poi viene trafitto dalla conclusione dalla lunga distanza di Bastoni: il tiro è preciso ma lui parte in ritardo. In maniera sporca riesce a respingere la punizione di Sanchez. Non può nulla sul goal di Skriniar.

HYSAJ 5 – Soffre l’intraprendenza di Perisic, che lo manda in tilt sulla corsia mancina. Sempre in ritardo sul croato, che domina in lungo e in largo. (80’ LAZZARI 5,5 – Si getta in avanti ma sbatte sul muro nerazzurro).

LUIZ FELIPE 6,5 – Lautaro è un cliente scomodo, lui sbaglia in occasione del goal annullato al ‘Toro’ al 17’. Cresce con il passare dei minuti e si immola in un paio di occasioni, respingendo le conclusioni degli avversari.

RADU 5 – Sarri lo preferisce a Patric, lui prova a metterci l’esperienza. Vive una serata complicata contro Sanchez e Lautaro e non riesce a tenere a bada gli avversari.

MARUSIC 6 – Dumfries non spinge con insistenza, lui deve intervenire in soccorso dei difensori centrali per coprire gli inserimenti di Barella.

MILINKOVIC-SAVIC 5 – Dopo l’ottima prova con doppietta contro l’Empoli, il serbo non riesce a incidere in fase offensiva. In avvio di ripresa fallisce una clamorosa occasione da pochi passi.

CATALDI 6,5 – La verticalizzazione per il goal di Immobile è perfetta. Ci mette il cuore, ma spesso è troppo solo tra le maglie nerazzurre e non riesce ad aumentare il ritmo della manovra biancoceleste. (68’ LEIVA 6 – Prova ad alzare i giri del motore della squadra. Deve difendere sulle ripartenze nerazzurre nel finale).

BASIC 5,5 – Il croato viene preferito a Luis Alberto dal 1’. Parte bene con il solito mix di qualità e quantità, poi cala nella ripresa. (68’ LUIS ALBERTO 5 – Sbaglia quasi tutto. Inconcludente).

FELIPE ANDERSON 4,5 – Sarri sceglie ancora lui nel tridente con Immobile e Pedro. Il brasiliano è un fantasma: sterile, non riesce a rendersi mai pericoloso. (60’ ZACCAGNI 6,5 – Ancora una volta il suo ingreso regala vivacità alla fase offensiva della Lazio. Ma non basta).

IMMOBILE 6 – Fatica nel duello con De Vrij, ma alla prima opportunità approfitta di una disattenzione di Skriniar e punisce l’Inter. Poi ci prova ma commette tanti errori tecnici e sbatte sulla difesa nerazzurra.

PEDRO 6,5 – Nel primo tempo è il più vivace dei suoi con le sue accelerazioni sulla corsia di sinistra, provando a spezzare il ritmo dei nerazzurri. Non molla mai, ma spesso predica nel deserto.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 7,5; Dumfries 6 (76’ Darmian 6), Barella 5,5 (82’ Vidal sv), Brozovic 6,5, Gagliardini 7, Perisic 6,5 (83’ Dimarco 6); Sanchez 7,5 (73' Correa 5), Lautaro 6 (73' Dzeko 5).

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Hysaj 5 (80’ Lazzari 5,5), Luiz Felipe 6,5, Radu 5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5, Cataldi 6,5 (68' Leiva 6), Basic 5,5 (68' Luis Alberto 5); Felipe Anderson 4,5 (60' Zaccagni 6,5), Immobile 6, Pedro 6,5.