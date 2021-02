Inter-Lazio, le pagelle: Lukaku devastante, Eriksen promosso

Le pagelle di Inter-Lazio: Lukaku incontenibile, Eriksen non delude, Lautaro brillante. Certezza Barella, Leiva gira a vuoto, Immobile spento.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Incolpevole sul goal laziale, poco impegnato per il resto della gara.

SKRINIAR 7 - Prestazione sontuosa per lo slovacco, che non sbaglia praticamente nulla.

DE VRIJ 6.5 - L'ex biancoceleste disputa un'ottima prova, guidando con maestria la linea difensiva.

BASTONI 6.5 - Settimana dopo settimana dimostra di usare sempre meglio il fisico che, unito a un buon piede, a tanta attenzione e ad uno spiccato senso tattico lo rende sempre più uno dei migliori difensori del nostro calcio.

HAKIMI 6 - La volontà e la generosità non gli mancano ma, rispetto ad altre volte, è meno preciso e meno lucido. E forse anche un po' troppo nervoso. (91' D'AMBROSIO S.V.)

BARELLA 7 - Ormai è una garanzia di quantità e qualità.

BROZOVIC 6.5 - Gestisce con ordine la fase di possesso ed è attento anche in quella di non possesso.

ERIKSEN 6.5 - Conte lo lancia da mezzala e il danese non delude: cuce, lotta, va alla conclusione e cambia gioco con la facilità propria dei campioni. (72' GAGLIARDINI 6 - Quando entra in campo raccoglie alla perfezione le indicazioni dei compagni, che lo invitano alla massima attenzione e ad avviare le ripartenze).



PERISIC 6 - Dà il suo contributo, tanto in fase difensiva che in fase offensiva, senza mai brillare nè peccare. (91' DARMIAN S.V.)

LUKAKU 8.5 - Devastante. Per un'Inter che si affida molto alle ripartenze, è semplicemente fondamentale. Trasforma con freddezza il rigore del vantaggio, è altrettanto freddo quando batte Reina per il raddoppio. Assolutamente straripante quando si inventa l'azione che porta al goal di Lautaro. E non si ferma lì, continuando a lottare, sgomitare e guidare i compagni fino al fischio finale. (91' PINAMONTI S.V.)

MARTINEZ 7.5 - Sembra sin da subito il fratello gemello del giocatore parso in debito d'ossigeno nelle ultime settimane. Svaria su tutto il fronte offensivo sin dal calcio d'inizio, si procura il rigore che vale l'1-0 e tiene in apprensione l'intera retroguardia laziale per tutta la gara. Ritrova anche il goal, seppur con un facile appoggio, che ne premia la prestazione brillante. (78' SANCHEZ S.V.)

PAGELLE LAZIO

REINA 6 - Sui goal non può nulla, attento per il resto della gara.

PATRIC 5 - Lautaro, specialmente nella ripresa, lo manda in confusione.

ACERBI 5.5 - Non ha colpe specifiche, ma dal leader della retroguardia laziale è lecito attendersi qualcosina di più. Sul punteggio di 2-0 fallisce la palla buona per il 2-1, che comunque arriverà poco dopo.

HOEDT 5.5 - Comincia benissimo, nonostante si ritrovi catapultato in campo a sorpresa dopo il forfait di Radu. Col fallo da rigore su Lautaro rimedia il cartellino giallo che spinge Inzaghi a sostituirlo. (46' PAROLO 6 - Strepitoso nel negare ad Hakimi quello che probabilmente sarebbe stato il goal del 3-0, viene travolto dall'impeto di Lukaku poco dopo).

LAZZARI 5.5 - Dalla sua parte Inzaghi chiedeva di provare a sfondare: lui non ci riesce quasi mai.

MILINKOVIC-SAVIC 6 - Non gioca una gara brillante, ma è sempre il perno della Lazio, specialmente nelle serate peggiori della squadra. Dal suo piede nasce il goal che riapre la gara.

LUCAS LEIVA 5 - Gira a vuoto per tutto il primo tempo, non aiutando i biancocelesti a gestire il possesso palla come vorrebbero. (46' ESCALANTE 6 - Il goal è frutto di una deviazione assolutamente casuale, tuttavia il suo ingresso in campo restituisce verve al centrocampo laziale).

MARUSIC 6 - Il duello con Perisic si conclude con un totale nulla di fatto.

LUIS ALBERTO 5.5 - Tanta mobilità per lui, che cerca per tutta la gara il coniglio da tirare fuori dal cilindro, senza però riuscirci. (78' PEREIRA S.V.)

IMMOBILE 5 - Le sue iniziative si infrangono con regolarità sul muro difensivo nerazzurro. Non è la sua serata e lo stesso Inzaghi se ne accorge, sostituendolo a venti minuti dalla fine. (70' MURIQI 5.5 - Nel finale non vede Acerbi, piazzato meglio di lui: servire il pallone al suo compagno avrebbe potuto regalare alla gara un altro finale. Per il resto non demerita).

CORREA 5.5 - Così come Immobile, gira spesso a vuoto e va a sbattere spesso su Skriniar, senza mai riuscire a metterlo in difficoltà. (70' CAICEDO 6 - E' suo l'unico tiro verso la porta di Handanovic nell'assalto finale biancoceleste).

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6 (91' D'Ambrosio s.v.), Barella 7, Brozovic 6.5, Eriksen 6.5 (72' Gagliardini 6), Perisic 6 (91' Darmian s.v.); Lukaku 8.5 (91' Pinamonti s.v.), Martinez 7.5 (78' Sanchez s.v.)

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Patric 5, Acerbi 5.5, Hoedt 5.5 (46' Parolo 6); Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5 (46' Escalante 6), Luis Alberto 5.5 (78' Pereira s.v.), Marusic 6; Correa 5.5 (70' Caicedo 6), Immobile 5 (70' Muriqi 5.5). All. S. Inzaghi.