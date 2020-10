Inter, la lista per la Champions: c'è Nainggolan, out Vecino

Nella lista UEFA dell'Inter non figurano Vecino e Padelli, mentre c'è Nainggolan. Per il resto nessuna sorpresa da Antonio Conte.

Come ogni anno, al termine della sessione di calciomercato, ogni squadra è tenuta a consegnare alla UEFA la lista per la competizione europea che dovrà giocare. Anche l' ha annunciato la sua lista per la , senza grosse sorprese.

⭐ | UCL



Ecco l'elenco dei nerazzurri scelti per la @ChampionsLeague 2020/21 👇 https://t.co/1J9aX4xiGe — Inter (@Inter) October 6, 2020

"Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA la lista dei calciatori iscritti alla fase a gironi della Champions League 2020/2021":

Lista A

1. Samir Handanovic

2. Achraf Hakimi

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan de Vrij

7. Alexis Sanchez

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Aleksandar Kolarov

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

14. Ivan Perisic

15. Ashley Young

22. Arturo Vidal

23. Nicolò Barella

24. Christian Eriksen

33. Danilo D'Ambrosio

36. Matteo Darmian

37. Skriniar

44. Radja Nainggolan

77. Marcelo Brozovic

95. Alessandro Bastoni

97. Ionut Andrei Radu

Lista B

35. Filip Stankovic

42. Lorenzo Moretti

99. Andrea Pinamonti

Mancano Vecino e Padelli: il primo infortunato e un po' fuori dal progetto tecnico, il secondo ormai scivolato a terzo portiere dopo l'arrivo di Radu. C'è Radja Nainggolan, che ha visto sfumare sul gong il trasferimento al .

La lista A è composta al massimo 25 giocatori, due dei quali devono essere portieri. Almeno otto posti devono essere riservati a 'giocatori cresciuti localmente'. Un giocatore può essere inserito in Lista B invece se è nato dal 1° gennaio 1998 in avanti e ha avuto l'idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi (è possibile iscrivere giocatori di 16 anni se sono stati registrati con il club per almeno i due anni precedenti).

L'Inter affronta quindi la Champions League con questa rosa, che sicuramente ha più scelte e più soluzioni rispetto a quelle di un anno fa.