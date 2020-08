Inter, Kanté e Vidal sogni di Conte: Brozovic e Skriniar possibili sacrificati

Il tecnico nerazzurro sogna un restyling a centrocampo con fisicità, qualità ed esperienza. Anche il croato è sacrificabile per fare cassa.

Sfumato Tonali, ormai promesso sposo del Milan, l’ si sposta su altri obiettivi per il centrocampo. Due nomi su tutti scaldano l’ambiente: Arturo Vidal e N’Golo Kanté, pallini di Conte, che conoscono il tecnico salentino e potrebbero raggiungerlo anche in nerazzurro. A patto però che prima venga ceduto qualcuno.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti i nerazzurri prima di comprare dovranno vendere. Finora ha lasciato Milano soltanto Borja Valero, andato in scadenza di contratto, oltre a Moses che ha terminato il proprio prestito.

I nomi identificati per permettere alle casse del club di riempirsi sarebbero quelli di Skriniar, già da diversi mesi finito per essere una seconda scelta, e quello di Marcelo Brozovic, tra i migliori della scorsa stagione.

L’eventuale arrivo di Kanté ridisegnerebbe il centrocampo e renderebbe il croato meno indispensabile. La richiesta nerazzurra, la stessa per Skriniar, sarebbe intorno ai 50 milioni di euro.

Una volta completate le cessioni, Ausilio e Marotta potranno rimettersi in corsa per cercare i migliori rinforzi possibili per Conte. Che, anche senza Tonali, vuole costruire la squadra a sua immagine e somiglianza.