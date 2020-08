Accordo Milan-Brescia per Tonali: prestito con diritto di riscatto, Inter out

Sandro Tonali si avvicina al Milan: accordo raggiunto col Brescia per il prestito con diritto di riscatto. Inter concentrata su altri profili.

Ennesimo colpo di scena nei discorsi relativi al futuro di Sandro Tonali: ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà nella città di Milano, non all' come paventato nei giorni scorsi ma al .

Un cambio di programma che, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è stato dettato dalla volontà dei nerazzurri di considerare altre opzioni per il centrocampo (Vidal è la priorità, nella lista anche Ndombélé).

Strada spianata per i cugini rossoneri, che hanno raggiunto un accordo con Cellino sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto fissato ad ulteriori 20, più bonus legati a risultati individuali e di squadra e una percentuale su un'eventuale futura rivendita.

Contatti con il giunti alla fase finale dopo l'uscita di scena dell'Inter, che ha dato definitivamente il via libera a Maldini per aggiudicarsi uno dei talenti più in vista del nostro calcio. Annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore.