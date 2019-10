Inter-Juventus Primavera 5-1: Trionfo dei giovani nerazzurri

Nell'antipasto della gara di stasera l'Inter Primavera travolge i pari età della Juventus per 5-1. I nerazzurri dilagano nella ripresa.

L'antipasto del big-match di stasera è decisamente amaro per la e dolcissimo per l'. La Primavera nerazzurra infatti ha travolto i giovani bianconeri per 5-1.

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, chiuso sul 2-1 per l'Inter, nella ripresa i nerazzurri hanno dilagato segnando altri tre goal alla squadra allenata da Lamberto Zauli.

Per la Juventus Primavera peraltro si tratta della terza sconfitta consecutiva, mentre l'Inter ha vinto tutte le sei partite giocate fin qui tra campionato e Youth League.

Il grande protagonista della gara è stato Mulattieri, autore di una doppietta. Gli altri goal dell'Inter sono stati segnati da Colombini, Fonseca e dal giovanissimo Gnonto, classe 2003. Il momentaneo 1-1 della Juventus porta invece la firma di Sene.

L'Inter adesso comanda la classifica a punteggio pieno insieme all' Campione d' in carica, mentre la Juventus Primavera ha solo tre punti dopo quattro partite.