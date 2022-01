Inter-Juventus, le pagelle: Sanchez entra e la decide, che errore di Alex Sandro

INTER

HANDANOVIC 6 - Sul goal di McKennie può poco, per il resto della gara non viene praticamente mai impensierito.

SKRINIAR 6 - Morata lo salta con troppa facilità in occasione del goal della Juve: un neo (non da poco) nell'ennesima buona prestazione.

DE VRIJ 5.5 - Vale il discorso fatto per Skriniar, ma il suo errore in occasione della rete subita è ancora più grave.

BASTONI 6.5 - Il migliore della linea difensiva nerazzurra, come sempre duetta bene con Perisic prima e Dimarco poi proponendosi con costanza in avanti.

DUMFRIES 6 - La sua velocità esplosiva oggi non viene accompagnata da tanta concretezza, ma basta comunque a costingere la Juventus ad abbassare il proprio baricentro. (89' DARMIAN 6.5 - Inserito per dare un po' più di freschezza alla squadra, ha il merito di non mollare fino al 120' e di indurre Alex Sandro all'errore decisivo).

BARELLA 6.5 - Solito motorino di centrocampo, cala un po' nella ripresa spingendo Inzaghi a sostituirlo. Nel primo tempo reclama per un calcio di rigore. (89' VIDAL 6 - Entra bene in partita e non fa rimpiangere il compagno).

BROZOVIC 6 - Solito cervello invisibile della squadra nerazzurra, dà ordine ma verticalizza un po' meno del solito.

CALHANOGLU 6 - Anche il turco si muove bene, ma oggi gli manca l'ultima giocata.

PERISIC 6 - Parte bene, spingendo con costanza sulla corsia sinistra e mettendo in difficoltà De Sciglio. Poi, pian piano, un po' come tutta l'Inter, perde vivacità. (100' DIMARCO 6.5 - Entra subito in partita, proponendosi con frequenza in avanti. E' suo il cross che porta al goal vittoria).

DZEKO 6.5 - Si procura il rigore che vale l'1-1 e, seppur non al meglio, è il solito regista offensivo. Lascia il campo dopo 75 minuti ben giocati. (75' CORREA 5 - Non un buon impatto sulla gara per il 'Tucu', nervoso e poco preciso).

MARTINEZ 6 - Ha il merito di trasformare con decisione il rigore, ma la sua rete arriva dopo qualche errore di troppo. Non brillante come al solito, lascia il posto a Sanchez. (75' SANCHEZ 7 - Il suo impatto sulla gara è migliore rispetto a quello di Correa, ma neanche lui riesce a pungere. Poi, proprio all'ultimo respiro, trova la zampata che gli permette di entrare nella storia dell'Inter).

JUVENTUS

PERIN 6 - Attento quando chiamato in causa, viene punito solo sul rigore e dal 'fuoco amico' Alex Sandro.

DE SCIGLIO 5 - Gioca una gara tutto sommato sufficiente, ma la sua ingenuità in occasione del fallo da rigore commesso su Dzeko è troppo grave per passare inosservata.

RUGANI 6 - Al netto di qualche incomprensione con Perin, che spesso si arrabbia dopo avergli chiamato il pallone, gioca una gara ordinata.

CHIELLINI 6.5 - Rischia la frittata con l'intervento su Barella, ma per il resto della gara è un muro.

ALEX SANDRO 4 - Non demerita più di tanto, almeno fino al minuto 120 quando commette un errore tanto grave quanto decisivo.

BERNARDESCHI 6 - Gioca una gara sufficiente, alternando errori ad accelerazioni interessanti ma senza mai sparire dai radar. (79' ARTHUR 6 - Chiamato a mettere ordine in mezzo al campo, fa ciò che gli viene richiesto).

MCKENNIE 6.5 - Tanta quantità in mezzo al campo, ma anche qualche imprecisione di troppo. Ha il merito di trovare il goal che illude i bianconeri.

LOCATELLI 6 - Da lui ci si attende sempre qualcosina in più, ma è impossibile definire insufficiente la sua prestazione. (91' BENTANCUR 6 - Fa legna durantei supplementari).

RABIOT 5.5 - Prestazione anonima, seppur priva di sbavature evidenti.

KULUSEVSKI 6 - Partita anonima la sua, votata principalmente - ed è un po' un paradosso - alla fase difensiva che a quella offensiva. E' da una sua giocata, però, che nasce il goal di McKennie. (74' DYBALA 5 - Indolente, si vede soltanto al 102' con un'iniziativa personale. Troppo poco).

MORATA 6 - Protagonista nell'azione del goal, fa ciò che può pur non ricevendo molta assistenza dai compagni. (87' KEAN 5 - Non la vede praticamente mai).

LE PAGELLE DI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 5.5, Bastoni 6.5; Dumfries 6 (89' Darmian 6.5), Barella 6.5 (89' Vidal 6), Brozovic 6, Calhanoglu 6, Perisic 6 (100' Dimarco 6.5); Martinez 6 (75' Sanchez 7), Dzeko 6.5 (75' Correa 5).

JUVENTUS (4-4-2): Perin 6; De Sciglio 5, Rugani 6, Chiellini 6.5, Alex Sandro 4; Bernardeschi 6 (79' Arthur 6) McKennie 6.5, Locatelli 6 (91' Bentancur 6), Rabiot 5.5; Kulusevski 6 (74' Dybala 5), Morata 6 (87' Kean 5).