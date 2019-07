Inter-Juventus, di Icardi si occupa Agnelli: rapporti freddi Marotta-Paratici

La Juventus non ha perso interesse su Icardi, anzi. La prima offerta però sarebbe di circa 40 milioni e non piace all'Inter. Napoli più vicino.

La situazione che sta vivendo Mauro Icardi è una vera e propria telenovela di mercato, ma non certo da adesso. Gli attori in scena sono tantissimi, dalle squadre coinvolte (, e al momento), fino ai dirigenti (Marotta, Ausilio, Paratici, Agnelli, De Laurentiis ecc). Ovviamente senza dimenticare l'attrice protagonista: Wanda Nara.

La Juventus ed il Napoli sono interessate all'acquisto di Icardi, ma questo non è un mistero. Lo stallo della situazione è dovuto al fatto che, dopo i recenti avvenimenti, il presso dell'argentino è ovviamente calato, anche se l'Inter vuole tentare ancora di 'strappare' più soldi possibili dalla sua cessione.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', alla Continassa sono pronti a mettere sul tavolo non più di 40-45 milioni e soprattutto escludono contropartite tecniche come Dybala.

Dall'altra parte c'è il Napoli, che è l'interlocutore preferito dall'Inter, sia per rapporti migliori tra le dirigenze sia perché mette sul piatto quasi 60 milioni di euro.

In tutto questo, la Juventus sta trattando con l'Inter con Andrea Agnelli in persona, come riportato da 'Repubblica'. Infatti i rapporti tra Marotta e Paratici, per usare un eufemismo, non sono più idilliaci dopo la separazione dalla Juventus e qualche frecciatina negli ultimi mesi.

Sarà decisiva anche la volontà del ragazzo di Rosario, che al momento è ancora orientato a preferire la Juventus al Napoli.