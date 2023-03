Inter-Juve non finisce mai: litigio tra Vlahovic e Correa nel post gara

Partita carica di nervosismo anche dopo il triplice fischio. Parapiglia finale e duro faccia a faccia tra l'attaccante serbo e l'esterno argentino.

Di sicuro è stato un Derby d'Italia carico di tensioni. La sfida tra Inter e Juventus giocata a San Siro se la sono aggiudicata i bianconeri grazie a Kostic, ma l'attenzione si è concentrata più sulle liti tra calciatori.

Verso la fine della gara gli animi si sono scaldati tra Danilo D'Ambrosio e Leandro Paredes per un fallo laterale. Tensioni scaturite in un avvinghiamento punito dall'arbitro Chiffi con un cartellino rosso ciascuno.

Ma sempre all'interno di quella dinamica, coincisa poi con il fischio finale che ha sancito la vittoria bianconera, si è scatenato un parapiglia.

Da lì un altro faccia a faccia, stavolta tra Dusan Vlahovic e Joaquin Correa. I due sono arrivati allo scontro fisico, con spintoni e mani sul collo.

A placare la situazione ci ha provato il quarto uomo, Marinelli, prima dell'intervento degli altri componenti delle due panchine per cercare di riportare il sereno.

Scene sicuramente non edificanti, alla fine di una partita destinata in ogni caso a far discutere per decisioni arbitrali e del VAR non ritenute corrette da parte dell'Inter.