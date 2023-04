Inter e Juve si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia nella gara di ritorno a San Siro: che cosa succede in caso di 1-1 al 90?.

Inter e Juventus, di fronte. Una volta ancora. Nerazzurri e bianconeri si sfidano per la quarta volta in stagione.

Dopo i due confronti in campionato - entrambi sorridenti alla Juve - e l'andata della semifinale di Coppa Italia, terminata 1-1 all'Allianz Stadium, tocca al palcoscenico di San Siro eleggere la prima finalista dell'edizione 2022/23 della coppa nazionale.

Si parte, come detto, dalla gara disputata a Torino lo scorso 4 aprile: dopo il vantaggio juventino griffato Cuadrado, l'Inter ha strappato il pari a tempo praticamente scaduto grazie al calcio di rigore trasformato da Lukaku per il definitivo 1-1.

Un risultato finale che mantiene inevitabilmente apertissimo il discorso qualificazione che si deciderà al Meazza. Entrambe le squadre sono infatti chiamate a centrare il bottino pieno per staccare il pass che vale la finale. Un autentico imperativo sia per l'Inter che per la Juve, prestando però attenzione ai possibili scenari: come ad esempio, che cosa succederebbe in caso di 1-1 al 90', ossia con la replica del risultato dell'andata?

INTER-JUVE DI COPPA ITALIA: COSA SUCCEDE IN CASO DI 1-1 AL 90'?

In caso di 1-1 al termine dei 90' di gioco di San Siro, Inter e Juventus si ritroverebbero in una situazione di perfetta parità, anche in virtù dello stesso risultato maturato nel primo atto della doppia sfida.

In tal caso, dunque, la qualificazione verrebbe decisa ai tempi supplementari e, eventualmente, con la lotteria dei calci di rigore. Quest'ultimo scenario possibile qualora la parità dovesse persistere anche al 120'.