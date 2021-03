Corriere dello Sport - Inter irritata verso la Juve per le parole di Pirlo: ma quale fortuna

L'Inter avrebbe preferito giocare adesso contro il Sassuolo, inoltre ha ritenuto fuori luogo le frasi di Pirlo di fronte ai contagiati al Covid-19.

Si accende, ancora una volta, il duello tra Juventus e Inter. Al momento lo scontro non riguarda il campo ma acune dichiarazioni di Andrea Pirlo non accolte bene dall'ambiente nerazzurro.

"Noi abbiamo giocato con giocatori malati e contro squadre con giocatori malati, ma stavolta è intervenuta l'ASL e lo accettiamo. Sicuramente l'Inter avrà la possibilità di recuperare i positivi durante la sosta e non manderanno neanche i giocatori in Nazionale. Sono stati fortunati da questo punto di vista".

Nell conferenza stampa di sabato, l'allenatore della Juventus aveva ritenuto l'Inter fortunata, perché i casi di Covid presenti avevano permesso alla squadra di Conte di non giocare la sfida contro il Sassuolo e di non mandare i suoi giocatori in giro con le nazionali (cosa ancora tutta da verificare).

Ebbene, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', pur senza dichiarazioni ufficiali, l'Inter è altamente irritata da queste dichiarazioni di Andrea Pirlo.

Per due semplici motivi. Prima di tutto perché all'Inter sembra fuoriluogo parlare di fortuna di fronte ad una serie di contagi da Covid-19, con i nerazzurri parecchio colpiti e con l'amministratore delegato Beppe Marotta da poco uscito dall'ospedale.

Secondo motivo: l'Inter avrebbe preferito senza dubbio giocare contro il Sassuolo sabato sera, sia per non dover intasare successivamente il calendario, sia per andare alla sosta con la stessa distanza dalla Juventus, mentre adesso in caso di vittoria la Vecchia Signora si avvicinerebbe.

Inoltre, secondo l'Inter, la Juventus sta cercando di alzare i toni dello scontro mediatico (e non solo) per far crescere la pressione sull'Inter, che da tempo non si trova in questa situazione da capolista e potrebbe soffrire la tensione di essere inseguita dalla Juventus.