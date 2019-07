Inter, infortunio per Politano: risentimento ai flessori della coscia

Primo infortunio stagionale per l'Inter: guaio muscolare rimediato a Lugano da Matteo Politano, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Primi giorni della nuova stagione, primo infortunio. Guai immediati per Matteo Politano, che, come comunicato dall' , è stato costretto ad interrompere il ritiro precampionato in corso di svolgimento a Lugano a causa di un problema muscolare.

"Accertamenti clinico-strumentali per Politano presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".

Politano, dopo gli esami del caso, è tornato a Lugano raggiungendo nuovamente i compagni. In ogni caso pare essere praticamente da scartare la sua presenza per la prima amichevole stagionale in cui sarà impegnata l'Inter: quella contro i padroni di casa svizzeri, in programma domenica 14 luglio a partire dalle ore 17.30.

L'obiettivo dell'Inter, insomma, è quello di evitare possibili ricadute in vista dell'inizio del campionato, in programma tra un mese e mezzo circa. Per questo, l'esordio stagionale di Politano potrebbe avvenire il 20 luglio contro il .