Inter, Icardi cerca squadra: Juventus e Napoli studiano il colpo

L'Inter mette Icardi sul mercato e lui vuole restare in Italia: sfida Napoli-Juventus. Wanda Nara avrebbe preso informazioni su una villa a Posillipo.

Mauro Icardi è ufficialmente sul mercato. Dopo mesi di sussurri ieri a mettere la parola fine sulla storia dell'argentino all'Inter è stato Beppe Marotta.

L'amministratore delegato nerazzurro, intervistato in esclusiva da 'Sky Sport', ha annunciato che Icardi non rientra nei piani dell' per la prossima stagione e deve trovarsi un'altra squadra.

Nulla di sconvolgente per Icardi e il suo entourage che già da tempo conoscono la situzione, tanto che Wanda Nara non ha replicato in alcun modo alle parole di Marotta ma si è dedicata alla sua linea di make-up.

Adesso però c'è da capire dove giocherà Icardi nella prossima stagione. Ad oggi l'unica certezza sembra che Maurito voglia restare in , due le possibili destinazioni: o .

Il club di De Laurentiis, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe guadagnando terreno nella testa di Icardi e secondo 'Il Corriere dello Sport' la moglie-agente avrebbe addirittura già preso informazioni su una mega-villa a Posillipo.

La prima scelta degli Icardi però resta la Juventus sia per motivi logistici che familiari. Wanda Nara inoltre è da tempo in contatto con Paratici e già l'estate scorsa i bianconeri tentarono di proporre all'Inter uno scambio con Higuain, ma senza fortuna. Sembra invece da escludere uno scambio con Dybala che dopo l'arrivo di Sarri dovrebbe restare a .

La Juventus comunque prima di affondare il colpo per Icardi dovrà sistemare almeno uno tra Mandzukic e lo stesso Higuain, mentre il Napoli per arrivare a Maurito starebbe pensando di offrire Lorenzo Insigne all'Inter. Offerta che non convince troppo Marotta.

Il rischio per l'Inter, insomma, è che la telenovela continui ancora per parecchie settimane se non fino agli ultimi giorni di mercato. Icardi è in vendita: Juventus e Napoli ci sono, ma senza fretta.