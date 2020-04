L'Inter lavora al colpo: Gotze a zero

Mario Gotze, in scadenza di contratto col Borussia Dortmund, è una delle suggestioni dell'Inter per la prossima stagione.

Il suo contratto non verrà rinnovato, l' è in agguato. Mario Gotze potrebbe rappresentare il nuovo colpo per l'attacco consegnato a Conte: il fantasista è in scadenza col .

'Tuttosport' assicura come i nerazzurri siano alla finestra per il tedesco, che rappresenterebbe un'occasione di mercato non comportando alcun esborso per il cartellino.

Su Gotze l'Inter aveva fatto già qualche pensierino qualche mese fa, mettendolo nel mirino sempre per la prossima stagione: ora, la pista torna a farsi calda.

Una carriera costernata di infortuni all'insegna del giallonero di Dortmund e con sprazzi di , impreziosita dal goal all' nella finale mondiale di 2014 che regalò la Coppa alla . A quasi 28 anni, la prossima sfida potrebbe chiamarsi .