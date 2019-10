Inter, sospiro di sollievo per Godin: già in gruppo con l'Uruguay

Diego Godin è rientrato ad allenarsi in gruppo con l'Uruguay. Il centrale dell'Inter era uscito anzitempo contro la Juve per un problema al ginocchio.

Al 54' minuto di - , Antonio Conte si è trovato costretto a sostituire Diego Godin per un problema al ginocchio, inserendo Alessandro Bastoni al suo posto. Tre giorni dopo, l'allarme relativo al difensore è già rientrato.

L'ex centrale dell'Atlético Madrid si è infatti già messo alle spalle il lieve infortunio che lo ha colpito contro i bianconeri: si sta già allenando in gruppo con l', a neanche tre giorni dal problema.

La 'Celeste' affronterà nella notte tra venerdì e sabato il Perù in casa, poi a campi invertiti nella notte tra martedì e mercoledì. Godin al suo arrivo in Uruguay ha già annunciato che si sentiva già meglio.

Un sospiro di sollievo per Tabarez, ma anche per Conte: al termine della sosta il tecnico nerazzurro potrà contare anche sul suo veterano in difesa.