Inter-Getafe, il dg Villaverde: "Possibile che si giochi in gara secca"

L'emergenza Coronavirus sta totalmente cambiando i piani del calcio sia in che nel resto d'Europa: il pericolo del contagio coinvolge anche le competizioni europee e sulla scia del rinvio di Inter-Getafe il direttore generale del club spagnolo svela una nuova possibile clamorosa soluzione.

Intervenuto in conferenza stampa, il dg Villaverde apre a uno scenario senza precedenti, che cambierebbe addirittura il format dell' :

"Esiste la possibilità che la doppia sfida contro l' venga giocata in gara secca in campo neutro. In ogni caso accetteremo la decisione che verrà presa dall'UEFA. Tutte le parti coinvolte hanno parlato in modo comprensivo nonostante le mutevoli circostanze degli ultimi giorni. Il combatterà sempre per essere in tutte le competizioni possibili".