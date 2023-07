Inter, Gagliardini parla da ex: “Spero che Caldirola la butti dentro ancora”

Il nuovo centrocampista del Monza, Roberto Gagliardini, spiega: “Ho trovato un gruppo fantastico ed un tecnico molto preparato”.

Roberto Gagliardini ha sin qui rappresentato uno dei colpi più importanti messi a segno dal Monza. Chiusa dopo sei anni e mezzo l’avventura all’Inter culminata con la conquista di uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, l’ormai ex centrocampista nerazzurro ha deciso di rimettersi in gioco ripartendo dalla compagine brianzola.

Gagliardini, in un’intervista rilasciata a ‘Sky’, non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito dell’operazione.

“Galliani mi ha fatto la prima chiamata mentre ero in vacanza, è stato piacevole ed ora sono entusiasta di essere qua. Avere un dirigente come lui ti dà stimoli e fiducia. Ho trovato un gruppo fantastico ed un tecnico molto preparato, possiamo alzare l’asticella”.

Il Monza nella scorsa stagione ha, per alcune settimane, anche sognato una possibile qualificazione europea.

“A me piace pensarla come il presidente dell’Atalanta Percassi che ogni anno dice che l’obiettivo principale è la salvezza ma poi sono anni che va in Europa. Dobbiamo partire dall’idea di salvarci e poi strada facendo capiremo a cosa possiamo ambire”.

Gagliardini ha parlato dei suoi anni in nerazzurro.

“Sono stati incredibili. Sono migliorato tanto, ho avuto allenatori e compagni di squadra forti. Sono cose che ti porti dentro e ora metto la mia esperienza a disposizione del Monza. L’affetto dei tifosi l’ho sempre sentito, poi quello che succede sui social è tutta fuffa”.

Il Monza è riuscito nell’impresa di battere l’Inter (prossima avversaria nella prima giornata di campionato) a San Siro nella scorsa stagione.

“Ho detto a Caldirola che l’anno scorso ci ha fatto lo scherzetto, ora che sono dall’altra parte spero che lo faccia ancora. E’ stata una partita spiacevole, ma ora penso al bene del Monza e spero che Caldirola la butti dentro ancora”.