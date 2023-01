Inter-Fiorentina 1-2: Supercoppa Primavera ai viola di Aquilani

Aquilani batte Chivu in una sfida tra ex compagni di squadra: terza Supercoppa Primavera per la Fiorentina, niente 'bis' per l'Inter dopo Riyadh.

Seconda Supercoppa Primavera consecutiva messa in bacheca dalla Fiorentina di Alberto Aquilani, la terza in totale ai danni di un'Inter che dà continuità a quella che è una vera e propria maledizione: sesto k.o. in finale per i lombardi, vittoriosi soltanto nell'edizione del 2017.

Gara subito in salita per i nerazzurri, costretti ad effettuare un cambio obbligato: problema ad un ginocchio per Zuberek, sostituito dopo soli sette minuti da Curatolo. Fatta eccezione per uno spunto lampo di Iliev, l'impatto dei campioni d'Italia in carica è quasi del tutto nullo: molto meglio i viola, in vantaggio con una punizione calciata alla perfezione da Amatucci.

Uno shock emotivo per l'Inter, surclassata in mezzo al campo dalla maggiore qualità avversaria: Dervishi regala il pallone a Berti che converge fino all'interno dell'area, da dove lascia partire un mancino chirurgico e imprendibile per Botis. Curatolo prova a suonare la carica ma il suo è un destro ciabattato, non va meglio nemmeno ad un impreciso Valentin Carboni.

L'argentino è tra i più attivi della squadra di Chivu: altro tiro, stavolta da fuori area, che trova la grande risposta di Martinelli, bravo a distendersi alla sua sinistra per deviare in corner. Toci impegna Botis da posizione defilata, Krastev si divora il tris colpendo male di testa e in completa libertà.

Owusu riaccende le speranze nerazzurre con uno straordinario destro che va ad insaccarsi sotto l'incrocio, la scintilla che infonde energie supplementari per attaccare a pieno organico la porta di Martinelli, autore di un paio di uscite a vuoto. Dall'altra parte, però, è Distefano a stampare il palo con un tiro a giro spettacolare: sul fondo il tocco successivo in allungo di Sene, poco reattivo.

Le velleità di rimonta dell'Inter si infrangono sul secondo giallo mostrato a Carboni all'89': è l'episodio che spiana completamente la strada alla Fiorentina nella serata fortunata dell'U-Power Stadium, che segna l'aggancio al primo posto della Juventus nell'albo d'oro del trofeo.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 1-2

Marcatori: 11' Amatucci (F), 25' Berti (F), 75' Owusu (I)

INTER (4-3-2-1): Botis; Zanotti, Di Pentima (78' Stankovic), Fontanarosa, Dervishi (83' Esposito); Martini (46' Kamate), Grygar, Andersen (46' Owusu); Valentin Carboni, Iliev; Zuberek (7' Curatolo). All. Chivu

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Vigiani, Krastev (80' Comuzzo), Biagetti, Lucchesi; Berti (87' Vitolo), Amatucci, Falconi; Kayode, Toci (79' Sene), Distefano. All. Aquilani

Arbitro: Scatena

Ammoniti: Amatucci (F), Vigiani (F), Di Pentima (I), Distefano (F), Owusu (I)

Espulsi: Carboni (I) all'89' per somma di ammonizioni