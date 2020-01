Inter-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

L'Inter affronta al Meazza la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'di Antonio Conte sfida in casa ladi Beppe Iachini neidi. La vincente affronterà poi il nelle semifinali del torneo. I nerazzurri hanno eliminato il agli ottavi (4-1), mentre i viola hanno superato il Monza nel Terzo turno (3-1), il nel Quarto turno (2-0) e l' agli ottavi (2-1).

Inter e Fiorentina si sono affrontate 11 volte nella storia della , con un bilancio favorevole ai toscani di 5 vittorie, 3 vittorie nerazzurre e 3 pareggi. Le ultime due gare si sono concluse tuttavia con un successo dei milanesi.

Nei quarti di finale del torneo le due formazioni si sono incrociate in 2 occasioni, nel 1960 e nel 1967, e si è registrata una qualificazione per parte. Il centrocampista dell'Inter Borja Valero è il grande ex del confronto, visto che lo spagnolo ha collezionato 212 gare e 17 goal in tutte le competizioni con la maglia viola. In maglia viola sono ex nerazzurri anche Benassi e Dalbert.

L'Inter ha vinto 7 volte la Coppa Italia, l'ultima nel 2011, la Fiorentina invece ha sollevato il trofeo in 6 occasioni, l'ultima nel 2001. Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter in Coppa Italia con 2 reti, mentre Marco Benassi e Dusan Vlahovic sono i migliori marcatori dei toscani con 2 reti segnate ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Inter-Fiorentina si disputerà la sera di mercoledì 29 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 12° confronto fra le due squadre in Coppa Italia.

La sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Fiorentina, come tutte le altre gare del torneo, sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva dalla Rai, e andrà in onda su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Dario Di Gennaro, che sarà affiancato da Andrea Agostinelli al commento tecnico.

I tifosi e gli appassionati potranno vedere Inter-Fiorentina anche in diretta mediante Rai Play, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'app gratuita per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma della tv pubblica.

Conte avrà indisponibili Brozovic e Gagliardini a centrocampo, oltre ad Asamoah sulla corsia mancina. In attacco riposerà Lukaku, e vista anche la squalifica di 2 turni in campionato, sarà Lautaro Martínez ad affiancare Alexis Sánchez. In mediana in regia sarà confermato Borja Valero, con Candreva e Young a presidiare le due fasce e Barella e Sensi mezzali. In difesa, davanti a capitan Handanovic, spazio a Godin e Ranocchia accanto a Skriniar. Fra i convocati anche l'ultimo acquisto Eriksen, oltre a Moses, con il danese che potrebbe fare il suo debutto in nerazzurro a gara in corso.

Iachini non potrà disporre di capitan Pezzella, squalificato, e di Castrovilli, Boateng e Ribery, infortunati. Fra i pali ci sarà il portiere di riserva Trerracciano, davanti a lui spazio a Ceccherini nella linea a tre con Milenkovic e Caceres. A centrocampo si rivedrà dal 1' Badelj, che sarà schierato probabilmente da mezzala sinistra, con Pulgar confermato playmaker e Benassi mezzala destra. Sulle due fasce ci saranno invece Lirola a destra e l'ex Dalbert a sinistra. Nel tandem d'attacco, infine, l'ex Cutrone potrebbe spuntarla su Vlahovic per far coppia con Chiesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lautaro Martínez, A. Sánchez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone.