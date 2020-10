Inter, Eriksen punge: "Perchè non gioco? Chiedete a Conte"

Un rendimento sicuramente sotto le aspettative per Christian Eriksen, ancora visibilmente fuori dagli ingranaggi dell' di mister Antonio Conte. Il trequartista danese ha risposto alle domande dei tifosi connazionali, soffermandosi sul difficile momento nerazzurro.

Nel corso di un 'Q&A' organizzato dalla Federcalcio danese, l'ex ha risposto a chi gli chiedeva il motivo del poco minutaggio:

Sono piovute anche tante critiche sul trequartista danese, che cerca però di guardare avanti senza troppi pensieri:

"Nel calcio i periodi di alti e bassi ci stanno sempre, solo per pochi ci sono sempre alti. Come gestisco le critiche? Sono diventato più bravo a non pensarci, perché tutti hanno un'opinione. Soprattutto adesso che mi sono trasferito in , dove tutti hanno un'opinione. Si tratta di fidarsi di coloro che ti stanno vicini e non sentire il resto".