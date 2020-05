L'Inter pronta a mettere la freccia a destra: nel mirino c'è Emerson

L’Inter ha individuato in Emerson Royal uno dei possibili rinforzi per la fascia destra. Concorrenza nutrita, su di lui c’è anche il Leverkusen.

Rafforzare l’out di destra con un elemento giovane ma già in grado di garantire ottima qualità di rendimento. Potrebbe essere questo uno dei grandi obiettivi dell’ nella prossima sessione di calciomercato.

Non è un caso che nelle ultime settimane sia stato accostato con sempre maggiore forza ai nerazzurri il nome di uno degli esterni più interessanti proposti dalla in questa stagione: Emerson Royal.

Il difensore brasiliano, ha vissuto l’annata della sua definitiva consacrazione ad alti livelli e le ottime prestazioni offerte gli hanno consentito la possibilità di entrare a far parte della Nazionale di Tite. Quanto di ottimo fatto con la maglia del Betis non è passato inosservato, tanto che su di lui si sono posati gli occhi di diversi club europei.

Altre squadre

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, le società al momento più pronte a farsi avanti sono proprio l’Inter ed il Bayer Leverkusen. Le Aspirine, sarebbero pronte a mettere sul tavolo un’offerta tra i 20 ed i 30 milioni di euro, cosa questa che consente di farsi un’idea su quello che possibile prezzo del cartellino.

Emerson, è un giocatore in orbita , ma di fatto la sua è una situazione ancora da definire. I blaugrana, secondo gli accordi già presi, potrebbero prenderlo a titolo definitivo per circa 9 milioni di euro per poi cederlo al migliore offerente.