Inter, è anche il giorno di Asllani: visite mediche e firma

Per Kristjan Asllani, regista classe 2002 dell'Empoli, visite mediche e firma sul contratto che lo legherà all'Inter.

Mattinata decisamente movimentata in casa Inter. Dopo lo sbarco in Italia di Romelu Lukaku, visite mediche anche per Kristjan Asllani, come riportato da 'Sky'.

L'ormai ex giocatore dell'Empoli, ha completato il tradizionale iter dei test medici nel corso della mattinata presso la clinica Humanitas per poi recarsi al CONI ed ottenere l'idoneità sportiva.

Il classe 2002 si è spostato nella sede dell'Inter per il proverbiale nero su bianco che lo vestirà ufficialmente di nerazzurro.

Asllani, albanese di nascita ma cresciuto in Italia, è stata una delle note liete dell'Empoli versione 2021/2022.

Alla corte di Aurelio Andreazzoli, il ragazzo nativo di Elbasan ha disputato 23 partite nell'ultimo campionato di Serie A, condite da 1 goal - proprio contro l'Inter - e 1 assist.