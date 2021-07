L'Inter ripartirà anche da Dimarco, Inzaghi: "Resterà con noi"

Tra i piani propositivi contro il Lugano, potrebbe essere una delle grandi sorprese della stagione. Inzaghi punta anche su Dimarco.

Per vedere la vera Inter ci sarà bisogno ovviamente di tempo, ma intanto la prima uscita stagionale ha già dato delle prime indicazioni. La compagine campione d’Italia, da quest’anno affidata a Simone Inzaghi , si è imposta ai calci di rigori contro il Lugano , dopo essere anche stata sotto di due reti.

I risultati al momento hanno poca importanza, ma intanto i meneghini per alcune fasi della gara si sono disimpegnati bene contro una formazione nettamente più avanti nella preparazione (la settimana prossima prenderà il via il campionato) e nonostante una formazione per forza di cose rimaneggiata.

Proprio l’assenza di tanti ‘big’ ha dato però la possibilità di vedere da vicino alcuni elementi che potrebbero risultare molto preziosi nel corso della stagione, soprattutto considerando la volontà di Suning di abbassare il monte ingaggi e di ringiovanire la rosa, e tra tutti uno soprattutto si è meritato grandi attenzioni: Federico Dimarco .

Prodotto del vivaio nerazzurro e reduce da una stagione e mezza vissuta al Verona agli ordini di Ivan Juric , ha ormai tutto per meritarsi un posto nella rosa nerazzurra. Duttile, forte in fase di spinta e pericoloso nei calci da fermo, ha le qualità per vivere una stagione da protagonista.

Con la maglia della prima squadra dell’Inter ha già esordito giovanissimo nelle stagione 2014-2015, e da allora ha maturato esperienze con Ascoli , Empoli , Sion , Parma , Verona e tutte le rappresentative giovanili Azzurre.

Può agire sia nel terzetto centrale di difesa che soprattutto largo a sinistra dove dà il suo meglio e, dopo tanto girovagare, non ci sono dubbi sul fatto che sarà uno degli uomini sui quali Simone Inzaghi punterà nel corso dell’annata.

A confermalo è stato lo stesso tecnico dell’Inter, parlando ai microfoni di ‘Sky’, dopo l’amichevole con il Lugano.