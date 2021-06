Cordaz è dell'Inter, è ufficiale: torna dopo 16 anni

L'ex numero uno del Crotone torna nel club in cui è cresciuto. Era andato via 16 anni fa

L'Inter riabbraccia una vecchia conoscenza: negli scorsi minuti, il club ha annunciato il ritorno di Alex Cordaz, portiere fino alla passata stagione al Crotone, ma cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo dal Crotone di Alex Cordaz: il portiere classe 1983, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, dove in tre stagioni ha conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Cup, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. #WelcomeAlex"

Con la Primavera dell'Inter, Cordaz ha conquistato uno Scudetto e una Viareggio Cup nel 2002: in prima squadra, invece, una presenza nell'aprile del 2004, in Coppa Italia contro la Juventus. Subentrato a Recoba dopo l'espulsione di Toldo, Cordaz ha difeso per mezz'ora la porta nerazzurra.

Da lì in poi diverse esperienze in giro per l'Italia, tra Serie B e Serie C, quindi anche parentesi estere come quella al Lugano e all'ND Gorica. Nel 2015, una svolta importante: a gennaio il Parma lo cede in prestito al Crotone dove, dopo sei mesi, e dopo una salvezza conquistata all'ultima giornata, si trasferisce definitivamente.

Diventa leader e capitano dei rossoblù, trascinandolo in Serie A per la prima volta nella storia, dimostrando sicurezza e confermandosi, in più occasioni, un punto di riferimento anche in termini di prestazioni, tra i pali.

Adesso, per portiere classe '83, è arrivato il momento di tornare a casa: all'Inter, dove è cresciuto e dove vorrà senza dubbio dire la sua, rispettando le gerarchie già consolidate dei Campioni d'Italia.