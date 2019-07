Inter, Conte 'mette in vendita' anche Politano: ad ora nessuna offerta

Antonio Conte non sembra voler lavorare nemmeno con Matteo Politano. Al momento è stato fatto solo un sondaggio, negativo, con la Roma.

Antonio Conte non è certo entrato all' in punta di piedi. Dopo aver avallato le scelte della società di vendere Mauro Icardi e Radja Nainggolan, ha praticamente messo in vendita Ivan Perisic nell'ultima conferenza stampa. Ma l'elenco non è finito qui.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', anche Matteo Politano non rientra nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione. Il giocatore, tra l'altro, sta recuperando da un infortunio e potrebbe esserci per l'amichevole di sabato contro il .

Riscattato dal per 20 milioni a fine giugno, non trova spazio nel modulo di Conte, che non prevede esterni d'attacco. L'Inter ha provato ad inserirlo nella trattativa per Dzeko con la , ma i giallorossi vogliono solo cash da questo affare.

Adesso c'è quindi un giocatore in più da piazzare per Marotta e Ausilio, che di lavoro da qui alla fine del mercato ne hanno parecchio...