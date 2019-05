Inter-Conte, firma imminente: la possibile corte della Juventus non spaventa

Conte terrà fede all'impegno preso con Marotta, intanto l'Inter deve fare i conti con la svalutazione di molti calciatori: da Icardi a Perisic.

La disfatta di preoccupa l' in vista del futuro che adesso, senza una vittoria all'ultima giornata contro l' , rischia seriamente di vedere i nerazzurri fuori dalla prossima .

L'Inter 2019/20 però ripartirà almeno con una certezza: il nuovo allenatore sarà Antonio Conte. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti l'accordo tra l'ex e Beppe Marotta sarebbe solidissimo e anche l'eventuale corteggiamento della non spaventa.

Anzi, nonostante nelle ultime ore qualche segnale dalla bianconera sarebbe arrivato, Conte avrebbe confermato di voler mantenere l'impegno preso con Marotta e la firma sul contratto che lo legherà all'Inter pare imminente. Questione di giorni, forse di ore.

Anche senza Champions insomma Conte siederà sulla panchina dell'Inter e starebbe già programmando il futuro nerazzurro insieme a Marotta con due obiettivi prioritari sul calciomercato: Lukaku e Dzeko.

Ovvio quindi che nel progetto Conte non rientri più Mauro Icardi che però, così come tanti altri suoi compagni, in questa stagione si è pesantemente svalutato passando dai 110 milioni di euro della clausola rescissoria a non più di 60-70 milioni.

Lo stesso discorso vale per Perisic, valutato fino alla scorsa estate circa 50 milioni di euro e che ora non ne vale più di trenta. Senza dimenticare Nainggolan, fiore all'occhiello della campagna acquisti della scorsa estate e per il quale era stato sacrificato Zaniolo.

Tra i compiti di Conte, Champions o non Champions, ci sarà quindi quello di rivitalizzare la rosa attuale ma senza la qualificazione alla massima competizione europea è chiaro che anche il lavoro di Marotta si complicherebbe parecchio.

Per l'ex dirigente della Juventus infatti a quel punto diventerebbe difficile convincere i top player a scegliere l'Inter. Ecco perchè, oggi come oggi, battere l'Empoli è davvero l'unica cosa che conta. In attesa della firma di Conte.