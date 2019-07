Inter, Conte esclude Icardi e Nainggolan dalla parte tattica del ritiro

Antonio Conte prosegue con la linea ferrea della società su Icardi e Nainggolan: colloqui freddi, praticamente di "servizio" a Lugano.

L' è immersa nel ritiro di Lugano sotto la guida di Antonio Conte, nei suoi primi giorni nerazzurri. E, come annunciato dalla società, l'allenatore continua a mettere da parte due pezzi da novanta come Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

I due si allenano con il resto della squadra durante i test fisici ed in generale nelle sedute atletiche. Ma poi, al momento della parte tattica dell'allenamento, vengono esclusi e fatti lavorare a parte. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Antonio Conte nel breve colloquio che ha avuto con i due non ha lasciato spazio a discussioni o argomentazioni: la comunicazione è stata fredda e diretta, quasi “di servizio”.

La nuova Inter è definitivamente nata, e non si tratta solo di una nuove gestione tecnica, ma soprattutto di una gestione del gruppo. Non si torna indietro, le scelte sono drastiche e vengono portate fino in fondo per il bene della squadra. Al momento a farne le spese sono Icardi e Nainggolan.

Intanto il mercato continua in modo parallelo e Conte spera di accogliere presto Nicolò Barella (che ormai sembra promesso sposo) e Romelu Lukaku (per cui però sembra volerci molto più tempo con la trattativa con il ).