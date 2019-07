Inter, Conte duro con Perisic: "Risposte non positive, non è adatto a fare il tornante sinistro"

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo il k.o con il Manchester United non ha peli sulla lingua: "Perisic può fare soltanto l'attaccante".

Conferenza stampa molto dura per Antonio Conte dopo il k.o nell'International Champions Cup contro il . Il nuovo tecnico nerazzurro non ha nascosto l'insoddisfazione per la prova fornita dai suoi giocatori e ha di fatto bocciato la soluzione dell'impiego di Perisic come tornante mancino nel 3-5-2.

"Perisic? Stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. L'unico posto in cui in questo momento può giocare è da attaccante".

Indicazioni incoraggianti sono arrivate invece dall'altro tornante, il brasiliano Dalbert.

"Ho visto che ha fatto la partita con grande applicazione. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffire in questa gara e che più in generale il precampioanto sarà difficile per tanti motivi".

Il tecnico salentino di fatto salva soltanto l'atteggiamento battagliero messo in campo dai suoi.

"C'è da apprezzare lo spirito che i ragazzi hanno messo, la loro voglia di lottare. Abbiamo tanto da migliorare, sotto tutti i punti di vista. Dalla gestione della palla, alla pressione, ma non va dimenticato che faceva tanto caldo e che questo ha condizionato la pressione alta che avevamo preparato".

Conte è convinto che la situazione migliorerà con l'applicazione e il lavoro.