Tuttosport: Inter su Chiesa, un poker di nomi per convincere la Fiorentina

L’Inter ha individuato in Chiesa un possibile rinforzo per la prossima stagione. Tra le possibili contropartite anche Gagliardini e Nainggolan.

Come già capitato nelle ultime sessioni di calciomercato, Federico Chiesa potrebbe ritagliarsi un posto tra i giocatori più desiderati in assoluto in . Il gioiello della è da tempo ormai nel mirino di ed e chissà che tra qualche mese non possa realmente concretizzarsi il suo addio a Firenze.

Come riportato da ‘Tuttosport’, i rapporti non idilliaci tra il club di Rocco Commisso e la Juventus potrebbero rendere più in salita la strada per i bianconeri (che però già nel 2019 hanno trovato un’intesa con il padre di Chiesa) e più in discesa quella per i nerazzurri.

Conte ha individuato in Chiesa l’elemento giusto per rafforzare l’out di destra dell’Inter e comunque sa che è un giocatore estremamente duttile che potrebbe agire anche da punta o alle spalle della prima punta. Riuscire ad arrivare alla fumata bianca non sarà semplicissimo, visto che il cartellino del talento gigliato è comunque valutato sui 60 milioni di euro, ma in casa Inter si sta studiando il modo per ‘andare a dama’.

Il club meneghino, qualora dovessero concretizzarsi le cessioni di Icardi o Lautaro Martinez, non avrebbe problemi ad arrivare alla cifra richiesta della Fiorentina, ma l’idea di Marotta è comunque quella di offrire non più di 20 o 30 milioni di euro e poi arrivare alla somma richiesta attraverso l’inserimento di un paio di giocatori.

Il primo nome della lista dei sacrificabili è quel Dalbert che, valutato circa 12 milioni, già in questa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina, squadra nella quale è arrivata in prestito secco. L’Inter potrebbe, oltre al cartellino del brasiliano, mettere sul piatto anche quello di Nainggolan, qualora il non riuscisse a riscattarlo. Il centrocampista belga era stato nel mirino dei viola già la scorsa estate, quando poi decise, anche per questioni familiari di tornare in Sardegna. In questo caso, l’Inter potrebbe contribuire ad abbassare le pretese economiche dell’ex con una buonuscita, cosa che aiuterebbe la Fiorentina.

Tra le opzioni a disposizioni ci sarebbero anche Gagliardini (altro vecchio pupillo gigliato), Pinamonti e Zinho Vanheusden. Il centrale belga, nel 2019 è stato ceduto allo Standard Liegi, ma l’Inter si è riservata un diritto di ‘recompra’.