L’Inter cerca un centrale: Chalobah tira la volata ad Akanji

Sembrano essere rimasti tre i profili sul tavolo per l’Inter: c’è anche Acerbi, che però al momento non è il preferito.

Archiviata la seconda giornata di Serie A con la convincente vittoria contro lo Spezia, l’Inter adesso avrà a disposizione qualche giorno per concentrarsi sul prossimo impegno con la Lazio, ma anche sul mercato.

Come confermato anche sabato scorso da Simone Inzaghi, c’è ancora una casella in difesa da riempire ed è proprio in questa ottica che stanno lavorando i dirigenti nerazzurri.

Tra i profili sul tavolo ci sono sempre quelli di Francesco Acerbi, Manuel Akanji e Trevoh Chalobah e, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i preferiti in assoluto sono gli ultimi due.

Per questo motivo non si cercherà un affondo immediato per il centrale della Lazio, che tra l’altro tra i tre è il più facilmente raggiungibile, mentre si cercherà di trovare il giusto spiraglio che porti allo svizzero del Borussia Dortmund o all’inglese del Chelsea.

Per Akanji, che ha il contratto in scadenza nel 2023, sono già state registrate aperture, ma a Dortmund puntano su una cessione a titolo definitivo che faccia fruttare non meno di 15 milioni di euro, cifra questa che i meneghini non possono mettere sul tavolo. La speranza è quella si trovi un accordo per un prestito magari anche con obbligo di riscatto, ma perché la cosa accada è necessario prima che il giocatori prolunghi il suo contratto per almeno un’altra stagione.

Più in discesa, da un punto di vista economico, potrebbe essere la strada che conduce a Chalobah, ma l’ostacolo in questo caso sarebbe un altro: il Chelsea è a sua volta a caccia di un centrale. Nel caso in cui i Blues riescano a piazzare un colpo, il discorso si farebbe decisamente più semplice, e si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In ogni caso non si tratterebbe comunque di un’operazione dalle cifre basse.

I prossimi giorni saranno importanti ovviamente: la sensazione è quella che possa essere una volata a due, con Acerbi terzo ‘incomodo’.