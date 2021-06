Inter, è il giorno di Calhanoglu: prima le visite mediche e poi la firma

Hakan Calhanoglu si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Iniziate le visite mediche che precedono la firma sul contratto.

Hakan Calhanoglu sta vivendo la sua prima giornata tinta di nerazzurro. Sono queste infatti le ore degli ultimi step che conducono dritti alla firma sul contratto che farà di lui un nuovo giocatore dell’Inter.

Il centrocampista turco, che nella serata di lunedì ha fatto ritorno a Milano atterrando a Linate con un volo privato, questa mattina, verso le 9,30, si è diretto alll’Humanitas di Rozzano per sottoporsi alla prima parte delle visite mediche di rito.

Una volta espletata questa pratica, sarà poi il turno dei test per l’idoneità sportiva presso il CONI e successivamente quello dell’incontro definitivo con il club nerazzurro per mettere tutto nero su bianco.

Calhanoglu, che è reduce da un Euro 2020 costellato da più ombre che luci, si appresta ad iniziare una nuova avventura, senza cambiare città.

Lascia il Milan a parametro zero dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo. Ad attenderlo ci sarà una nuova squadra ed un contratto fino al 2024.