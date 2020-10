Inter-Borussia Mönchengladbach, le pagelle: due errori decisivi per Vidal

Male Vidal nell'Inter, con due errori pesanti in una buona prestazione. Bene Darmian al debutto con l'Inter. Plea e Thuram spine nel fianco.

Le pagelle di - M'Gladbach:

VIDAL 5 - Per un'ora è tra i migliori in campo, poi commette l'ingenuità che porta al rigore in favore dei tedeschi. Anche in occasione del secondo goal è lui a lasciarsi sfilare alle spalle Hoffmann, confidando in un fuorigioco che non c'è. Due incertezze pesanti che incidono in maniera decisiva sulla sua prestazione e sul suo risultato.

PLEA 6.5 - Punto di riferimento per i compagni, dialoga con eleganza e precisione. Pur senza rendersi praticamente mai pericoloso, è un costante pericolo per la retroguardia nerazzurra.

DARMIAN 6.5 - Che debutto! Lanciato in campo al posto di Hakimi, riesce a non farlo rimpiangere partecipando all'azione del primo goal, sfiorandone uno e garantendo spinta e copertura.

LAUTARO 6.5 - Grande impatto sul match per l'argentino che dà sin da subito un peso diverso all'attacco interista. Sfiora un goal strepitoso con un destro al volo che si infrange sul palo.

THURAM 6 - Tra i più attesi, dimostra di avere qualità ma così come tutti i compagni, fa fatica ad essere incisivo. E' suo però il merito del rigore che vale l'1.1.

LUKAKU 7.5 - Ormai non è più una novità: è devastante. Sempre e comunque. Segna altri due goal da bomber di razza, guida la squadra, tiene alta la concentrazione dei compagni. Semplicemente l'anima dell'Inter.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 6.5, De Vrij 6, Kolarov 5.5; Darmian 6.5, Barella 6, Vidal 5, Perisic 5 (79' Bastoni 6); Eriksen 6 (79' Brozovic s.v.); Lukaku 7.5, Sanchez 5 (46' Martinez 6.5)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6.5; Lainer 6.5, Ginter 6, Elvedi 6, Bensebaini 6.5; Kramer 6.5, Neuhaus 6; Hoffmann 6.5, Embolo 6 (74' Hermann s.v.), Thuram 6 (94' Wolf s.v.); Plea 6.5 (90' Stindl s.v.)