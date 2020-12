Inter-Bologna 3-1: brilla la stella di Hakimi a San Siro

L'Inter di Antonio Conte continua a dare segnali di continuità e si riprende il secondo posto. Bologna a cui non basta la reazione della ripresa.

Terza vittoria consecutiva per l' di Antonio Conte che si impone per 3-1 sul al termine di una gara controllata sin dall'inizio.

Sotto la pioggia battente, Mihajlovic dopo le polemiche della vigilia ha schierato il suo Bologna con un 3-5-2 speculare a quello di Antonio Conte con l'ex Medel in difesa e in avanti il duo composto da Barrow e dall'altro ex Palacio.

Tra i nerazzurri, invece, turno di riposo per Barella e Lautaro con i cileni Vidal e Sanchez in campo dal primo minuto.

Il Bologna appare sin da subito troppo rinunciatario e a sbloccare il risultato ci pensa il solito Lukaku, abile a spedire alle spalle di Skorupski , dopo aver dato per l'ennesima volta dimostrazione del suo strapotere fisico, un pallone messo in mezzo da Ivan Perisic.

La reazione del Bologna non arriva, Handanovic resta inoperoso per tutto il primo tempo e, poco prima dell'intervallo, Hakimi trova il raddoppio sfruttando alla perfezione un assist al bacio di Brozovic e battendo Skorupski.

La reazione del Bologna non arriva neanche dopo l'intervallo e anzi è Skorupski a salvare i felsinei con un intervento strepitoso su Sanchez, lanciato a rete da Lukaku.

La svolta, seppur temporanea, arriva dopo le tre sostituzioni operate contemporaneamente da Mihajlovic ed è rappresentata dal goal di Vignato, bravo a battere Handanovic dopo un'azione confusa in area.

Ma i rossoblù restano in partita per meno di tre minuti: tanto basta ad Hakimi per trovare la sua prima doppietta italiana con una splendida cavalcata personale, conclusa con un altro preciso rasoterra.

Dopo la terza rete i nerazzurri controllano la gara senza particolari apprensioni e Handanovic è chiamato ad intervenire soltanto pochi secondi prima del fischio finale.

Curiosa, nel finale, la scelta operata da Antonio Conte che, ancora una volta, fa entrare Eriksen per poco più di sessanta secondi.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 3-1

MARCATORI: 16' Lukaku (I), 45' Hakimi (I), 67' Vignato (B), 70' Hakimi (I)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (83' D'Ambrosio); Hakimi, Vidal (71' Darmian), Brozovic, Gagliardini (71' Barella), Perisic; Lukaku (71' Lautaro), Sanchez (91' Eriksen)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Medel (63' Dominguez); De Silvestri, Schouten, Svanberg (63' Vignato), Soriano, Hickey (63' Khailoti); Barrow (79' Rabbi); Palacio (79' Vergani).

ARBITRO: Valeri

AMMONITI: Hickey (B), Hakimi (I), Danilo (B)