Inter-Bayern Monaco 0-2: troppo Sané per i nerazzurri a San Siro

La formazione di Simone Inzaghi perde all'esordio in Champions League: decisivo il tedesco nel primo e nel secondo goal.

Troppo Bayern per questa Inter. Sarebbe ingeneroso parlare di prova negativa da parte dei nerazzurri che, in molte fasi della gara, hanno anche provato a mettere in difficoltà i bavaresi che però hanno sempre dato l'impressione di avere il controllo della gara e di saper essere letali in accelerazione.

E così l'esordio nerazzurro in Champions League non riesce a riscattare la sconfitta subita nel derby e anzi, aggiunge ulteriore delusione al popolo interista, memore delle ottime prestazioni sfoderate in Europa un anno fa contro compagini del livello di Real Madrid e Liverpool.

Trovato il vantaggio al 25' minuto, i tedeschi hanno rischiato poco o nulla: una girata di testa di Dzeko ha messo qualche brivido a Neuer, ma poi la qualità di Sanè, coadiuvato dai compagni di reparto, ha fatto il resto. L'occasione più ghiotta per i nerazzurri è capitata a D'Ambrosio ad inizio ripresa, poi lo stesso difensore - oggi eccezionalmente capitano - ha messo il punto esclamativo sulla gara con un maldestro autogol.

Inter un po' leggera in mezzo al campo, complice anche la scelta di Inzaghi di lasciar fuori Barella, e incapace di mettere in movimento le sue due punte.

Nota lieta della serata in casa Inter qualche buon intervento di Onana, sebbene anche il portiere ex Ajax ha rischiato di combinare un'enorme frittata su un tiro-cross tutt'altro che imparabile.

INTER-BAYERN MONACO 0-1, 25' SANE' - Splendido lancio di Kimmich da metà campo, la difesa nerazzurra si lascia sfuggire Sané che mette giù il pallone con un controllo da fuoriclasse, in un attimo supera Onana in dribbling e poi deposita in rete, nonostante la disperata chiusura di due giocatori dell'Inter appostati sulla linea.

INTER-BAYERN MONACO 0-2, 67' AUTOGOL D'AMBROSIO - Sané e Coman duettano in maniera spettacolare all'interno dell'area nerazzurra: sul tiro-cross dell'esterno tedesco, D'Ambrosio infila la propria porta con un maldestro rinvio.

Ottima la direzione di gara di Turpin: qualche timida protesta nella ripresa per un tocco di mani di Milan Skriniar in area di rigore, ma tutto regolare.

INTER-BAYERN MONACO 0-2

MARCATORI: 25' Sané (B), 67' aut. D'Ambrosio (B)

INTER (3-5-2): Onana 6; D'Ambrosio 4.5, Skriniar 5.5 (72' De Vrij 6), Bastoni 5 (72' Dimarco 6); Dumfries 5 (72' Darmian 6), Mkhitaryan 5.5, Brozovic 5.5, Calhanoglu 5 (81' Gagliardini s.v.), Gosens 5.5; Martinez 5, Dzeko 5 (72' Correa 5).

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6; Pavard 6, De Ligt 6.5 (75' Upamecano 6), Hernandez 6.5 (84' Stanisic s.v.), Davies 6.5; Kimmich 7, Sabitzer 6 (62' Goretzka 6.5); Coman 6 (75' Gnabry s.v.), Muller 6.5, Sané 7.5 (84' Musiala s.v.); Mané 6.5.

AMMONITI: De Ligt (B), Dimarco (I)