L'annuncio dell'Inter: "Bastoni positivo al Coronavirus"

L'Inter, attraverso una nota ufficiale, ha reso nota la positività al Coronavirus di Alessandro Bastoni: il difensore è asintomatico.

Si compica anche la situazione in casa a causa del coronavirus, che continua a spaventare il calcio italiano. Il club nerazzurro ha confermato l'esito positivo del tampone di Alessandro Bastoni tramite un comunicato ufficiale:

"FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', anche Skriniar sarebbe risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone durante il ritiro con la nazionale slovacca. Problemi in difesa dunque per Antonio Conte, che dovrà fare a meno dei due centrali in occasione del derby contro il Milan in programma tra dieci giorni.