Inter-Atalanta, Conte ammonito per proteste: "Qui a fare i protagonisti"

Il tecnico dell'Inter ha subito un giallo dopo appena dieci minuti: furiose proteste e ammonizione da parte di Mariani.

Gara delicata ed essenziale per i destini stagionali di Inter ed Atalanta quella del Meazza. Nessuno può perdere in virtù dei successi di Napoli, Juventus, Roma e Milan. Attenzione ai dettagli e un po' di nervosismo già dalle battute iniziali.

Dopo dieci minuti, infatti, Antonio Conte, tecnico dell'Inter, è stato ammonito dall'arbitro di gara Mariani in seguito a delle furiose proteste. Il direttore di gara, vicino all'area meneghina, si è avvicinato fino alla panchina per cercare di calmare il mister dei padroni di casa.

Conte protestava di fatto per un'azione dell'Atalanta pericolosa, per un fallo non assegnato all'Inter. Marianiha esordito così vicino alle panchine:

"Io capisco il suo momento, lei capisca il mio. Rispetti il mio ruolo, non era fallo".

Il tecnico dell'Inter ha però insistito:

"Ma che momento? Ma quale momento, con tutto il bene che vi voglio venite qui a fare i protagonisti..."

Mariani ha così estratto il giallo dopo l'ultimo tentativo e la risposta di Conte che continuava ad evidenziare un fallo ai danni del suoi:

"Non è fallo, va bene? Non va bene, giallo".

Conte ha così ricevuto un giallo, su cui si è discusso ampiamente sui social. Già nella gara tra Inter e Juventus in Coppa Italia, ovvero quella della diatriba tra il tecnico nerazzurro e il presidente di Madama, Agnelli, era stato Mariani il direttore di gara.