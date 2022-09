Inter, approvato il bilancio 2021/2022: rosso da 140 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio chiuso il 30 giugno. Il club registra risultati in progressione positiva.

E’ andato in scena a Milano, presso la sede di viale della Liberazione, il Consiglio di Amministrazione dell’Inter, che è stato chiamato ad approvare il bilancio consolidato per il periodo 2021-2022, chiuso lo scorso 30 giugno.

Come riportato dal comunicato emesso dal club meneghini attraverso il proprio sito ufficiale, si è evidenziata, anche grazie ad un graduale allentamento delle misure che negli ultimi anni si sono rese necessarie per affrontare la pandemia, risultati in progressione positiva.

Rispetto a quelli finanziari della scorsa stagione infatti, i ricavi consolidati si attestano a 439,6 milioni di euro, ovvero 75 in più rispetto al bilancio precedente.

Il bilancio si chiude con una perdita complessiva di 140 milioni di euro, quindi con una riduzione di circa 105 milioni rispetto alla perdita di 245,6 milioni di euro fatta registrare nel 2021.

Come confermato all’Inter, i due obiettivi primari del club restano il rafforzamento della posizione finanziaria, consentendo al contempo alla squadra di restare competitiva ai più alti livelli.

Inoltre, l’azionista di maggioranza, ha già garantito al club il proprio impegno a sostenerlo attraverso il suo supporto patrimoniale.