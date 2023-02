Inter ad andamento intermittente: dall'euforia Champions all'ennesimo stop in campionato

L'Inter difetta di continuità: stop col Monza dopo aver battuto il Napoli, ko con l'Empoli dopo la Supercoppa e tonfo a Bologna dopo il Porto.

Inter ad andamento intermittente. In questa prima fase di 2023 i nerazzurri hanno denotato evidenti difficoltà nel dare consistenza e continuità ai propri risultati, associando spesso e volentieri grandi vittorie a stop inaspettati.

Un trend che non è passato inosservato e che sta rallentando la corsa interista in Serie A. L'anno nuovo, infatti, era iniziato con la fondamentale vittoria di San Siro contro il Napoli, piegato 1-0 dal goal di Dzeko, capace di infliggere l'unica sconfitta in campionato agli azzurri.

All'epoca dei fatti si parlava addirittura di campionato riaperto, ma il suggestivo e intrigante scenario è stato puntualmente spento nel giro di una manciata di giorni.

Ossia quelli trascorsi tra l'1-0 alla banda Spalletti e il beffardo 2-2 sul campo del Monza. Un pareggio maturato all'ultimo respiro, destinato a vanificare il bottino pieno raccolto al 'Meazza' contro Osimhen e compagni.

Un caso isolato? Assolutamente no, perché l'Inter ha continuato ad imprimere un'andatura a singhiozzo alle proprie uscite anche nelle settimane successive: se a Riyad è arrivato il trionfo in Supercoppa con il 3-0 al Milan, soltanto cinque giorni più tardi è arrivato l'inaspettato e clamoroso ko di San Siro contro l'Empoli.

E se da un lato il Napoli viaggia(va) a vele spiegate, l'Inter continuava a produrre un'alternanza di risultati che hanno finito per dilatare in maniera pressoché incolmabile il gap tra la Beneamata e l'attuale dominatrice del campionato di Serie A.

Oltre al derby di Supercoppa, Lautaro e compagni si sono aggiudicati anche quello di campionato, deciso manco a dirlo da un colpo di testa dell'attaccante argentino. Un'altra vittoria di prestigio, sì, ma destinata a precedere l'ennesimo mezzo passo falso: vedere per credere il pareggio a reti inviolate sul campo della Sampdoria.

E per finire, la pesante sconfitta - la settima in campionato - sul campo del Bologna, concretizzatasi dopo la grande notte di Champions contro il Porto. Fotografia di una squadra che appare non in grado di tenere alta la tensione e la soglia d'attenzione per più appuntamenti ravvicinati.

E in tal senso le parole di Lautaro Martinez a 'Sky' dopo la sconfitta del Dall'Ara risuonano come un allarme:

"Così non si va da nessuna parte. Dobbiamo cambiare subito, trovare la continuità. Abbiamo fatto bene in Champions, arriviamo qui carichi e poi giochiamo così, non va bene. Ora serve abbassare la testa, pedalare e alzare il livello tutti insieme".

"N oi dobbiamo avere più continuità e uscire in campo sempre come fatto contro il Porto, in qualsiasi altra partita. Sono qui anche per chiedere scusa ai tifosi e a tutti quelli che ci seguono e supportano".

Quello contro i rossoblù è stato il quinto passo falso - di cui 4 nel 2023 - dell'Inter contro un'avversaria peggio posizionata in classifica. Segnali che non possono lasciare tranquilli, a maggior ragione con tutti gli obiettivi stagionali ancora fortemente in discussione.