Insigne fa chiarezza: "Non è un ritiro punitivo, l'abbiamo deciso noi"

A margine della presentazione del calendario, Lorenzo Insigne spiega la scelta di andare in ritiro: "Non è punitivo, ne abbiamo parlato insieme".

Il , reduce dalla brutta sconfitta contro la , questa sera andrà in ritiro fino alla gara casalinga di mercoledì sera quando al 'Diego Armando Maradona' arriverà il .

Stavolta però non si tratta di un ritiro punitivo, come spiegato dal capitano Lorenzo Insigne a margine della presentazione del calendario.

"Questo non è un ritiro punitivo, è un ritiro per stare concentrati, affrontare la partita di mercoledì al meglio. Io ero a casa per la squalifica, sono stato più male di loro, ho sofferto di più, parlando con i compagni è stata una cosa decisa da tutti insieme, poi ci sarà tempo per stare con la famiglia. Un giorno in più di ritiro, avremmo dovuto andarci domani, ci aiuterà".

Insigne ha anche chiesto scusa per quanto accaduto a Milano, quando ha protestato eccessivamente con l'arbitro rimediando un pesantissimo cartellino rosso.

"Ci sono rimasto malissimo, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10 ed un capitano non deve farlo. Dispiace, anche ieri il mister aveva gli uomini contati davanti e c'erano già infortunati, ma ora guardiamo avanti e pensiamo a mercoledì che è importante, dobbiamo fare i 3 punti dopo queste sconfitte anche se con l' non ci stava il ko".

Domenica sera invece non si è visto il solito Napoli, da qui la scelta di restare concentrati per chiudere al meglio il 2020.