Insigne tra lacrime e 'spauracchio' Juve: 3 rigori su 3 sbagliati

Il rigore sbagliato da Insigne in Supercoppa contro la Juve è il terzo su tre tiri dal dischetto contro i bianconeri: capitano del Napoli in lacrime.

Lorenzo Insigne e i rigori contro la , un autentico 'tabù'. Il capitano del , fallendo l'esecuzione al Mapei Stadium nella finale di , è arrivato a quota 3 penalty sbagliati su altrettanti tentativi contro i bianconeri in tutte le competizioni, che rientrano nei 4 errori complessivi in carriera (va aggiunto quello col in Champions nel 2016/2017).

Una vera e propria maledizione dunque, avvalorata dal fatto che l'ultimo tiro dagli 11 metri che Insigne non era riuscito a trasformare in goal risaliva al 3 marzo 2019: contro chi? Guarda caso proprio la Juve, nel vecchio 'San Paolo', in un match terminato 2-1 per la Signora sempre al cospetto di Szczesny (palo). L'altro è invece datato 23 maggio 2015, in un -Napoli 3-1, con parata di Buffon.

Fino al pallone spedito a lato a Reggio Emilia, il numero 24 aveva segnato i precedenti 12 rigori calciati: con la Juve il trend si è interrotto, confermando la tradizione per nulla favorevole di Insigne con le massime punizioni contro Madama.

Una notte da dimenticare per il talento di Frattamaggiore, visibilmente deluso e dispiaciuto per l'epilogo della sfida tanto da mostrarsi in lacrime al termine dell'incontro.