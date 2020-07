Insigne e l'errore di Ancelotti: "Doveva metterci sotto pressione"

Arrivato tra le aspettative,e partito tra le critiche e i rimpianti. L'avventura di Carlo Ancelotti al è durata soltanto un anno e pochi mesi, tempo di qualche impresa, ma nessun trofeo o fallimento.

Lorenzo Insigne, intervistato al 'Corriere della Sera', ha ricordato il periodo con il tecnico di Reggiolo, riconoscendogli in particolare l'errore di non aver messo abbastanza sotto pressione il gruppo.

"Non sono nessuno per giudicare Ancelotti, un allenatore che ha vinto tutto ovunque. È abituato a grandi campioni. Io gli dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati se fosse il caso. In quel momento avevamo necessità di sentire il fiato sul collo".