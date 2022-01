Insigne accetta l'offerta del Toronto: accordo definito, atteso l'annuncio

Lorenzo Insigne rompe gli indugi e dice sì al Toronto. L'attaccante napoletano ha accettato la proposta del club canadese e si trasferirà in MLS a partire dal prossimo primo luglio, quando scadrà il suo contratto con il Napoli.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il numero 24 dei partenopei firmerà tra venerdì e sabato il contratto da 11,5 milioni netti a stagione, più 4,5 di bonus, che lo legherà per i prossimi cinque anni e mezzo alla società nordamericana.

L'annuncio ufficiale è attesa entro lunedì prossimo, con Lorenzo Insigne e il Toronto che comunicheranno l'esito positivo della trattativa con la fumata bianca al termine del lungo corteggiamento da parte della società che milita in MLS. Il calciatore della Nazionale vestirà la maglia del Napoli fino al prossimo 30 giugno, prima di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Dopo qualche settimana di riflessione, Insigne ha deciso di separarsi dal Napoli, club con cui ha collezionato fino ad ora 114 goal e 91 assist in 415 presenze in carriera, e accettare la ricca offerta del Toronto. Ora gli ultimi mesi in Serie A con la maglia della squadra della sua città: poi sarà tempo di salutarsi e dividere le strade.