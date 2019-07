Inglese torna al Parma, è ufficiale: prestito con obbligo di riscatto

Roberto Inglese torna ufficialmente al Parma: lascia il Napoli in prestito con obbligo di riscatto per 22 milioni più 2 di bonus. Firma fino al 2024.

Dopo i 9 goal in 25 presenze della scorsa stagione, decisivi per la conquista della salvezza, Roberto Inglese torna ufficialmente al .

L'attaccante classe 1991 lascia il per firmare per la seconda volta con i crociati. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fino al 2024.

L'operazione, secondo 'Sky Sport', si è chiusa con un prestito di 2 milioni di euro, un obbligo di riscatto di 20 milioni più 2 di bonus.

Con il club partenopeo l'ex tra le altre di e non ha mai giocato nemmeno un minuto: acquistato nel gennaio 2018, è rimasto prima in prestito a con i clivensi, poi lo scorso anno proprio a Parma.

In carriera il 27enne ha giocato in 119 partite, segnando 34 reti. Il Parma si affida ai suoi goal per provare a conquistare un'altra salvezza. E, forse, sognare l'Europa.