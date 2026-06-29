Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 1° luglio 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST).

Getty Images

L'Inghilterra affronta la Repubblica Democratica del Congo in uno storico scontro a eliminazione diretta

L’Inghilterra di Thomas Tuchel arriva agli ottavi all’Atlanta Stadium con l’obiettivo di proseguire il buon momento dopo la fase a gironi. Di fronte troverà una tenace Repubblica Democratica del Congo, agli ottavi per la prima volta grazie al lavoro dell’allenatore Sébastien Desabre.

Il percorso dei Tre Leoni e dei Leopardi

L’Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo L con 7 punti: vittorie su Croazia e Panama, poi un pareggio tattico col Ghana. In chiusura, le reti di Bellingham e Kane hanno confermato il primato.

La Repubblica Democratica del Congo, in un Gruppo K molto competitivo, ha chiuso al terzo posto con 4 punti: pareggio 1-1 col Portogallo, sconfitta 1-0 con la Colombia e vittoria 3-1 sull’Uzbekistan che le ha aperto le porte degli ottavi.

Per saperne di più: Come seguire e guardare in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026

Le scelte difensive potrebbero decidere l’incontro.

La flessibilità tattica sarà decisiva. Sébastien Desabre ha costruito la squadra sulla solidità difensiva, con 29 clean sheet in 57 partite. In questo torneo ha scelto un blocco a cinque per contenere le big europee come il Portogallo.

Contro l’Inghilterra tornerà probabilmente a cinque dietro per chiudere gli spazi, assorbire la pressione e ripartire in contropiede. Gli inglesi dovranno essere bravi in pressing e transizione, perché ogni palla vagante verrà subito agganciata dagli attaccanti congolesi.

Armi letali in contropiede per mettere alla prova i favoriti

Getty Images

La transizione offensiva congolese vive sul gioco di collegamento tra Yoane Wissa e Cédric Bakambu. Wissa, reduce dalla prima stagione al Newcastle, è in forma smagliante: ha segnato tre dei quattro gol del Congo nella fase a gironi.

Un centrocampo potente e instancabile li sostiene: Noah Sadiki del Sunderland garantisce un gioco di palla atletico e offensivo, affiancato dal promettente Ngal’ayel Mukau del Lille. La loro mobilità e la velocità in attacco metteranno alla prova la rapidità di recupero dei terzini inglesi in ripiegamento.

Una solida spina dorsale difensiva

L’Inghilterra di Tuchel mostra grande solidità difensiva, anche se restano dubbi sulla forma di Reece James e Jarell Quansah, entrambi reduci da problemi alla caviglia. I Tre Leoni si affideranno alla coppia Stones-Guéhi per costruire il gioco e blindare la porta di Jordan Pickford.

La Repubblica Democratica del Congo risponde con una difesa solida e affiatata. Il capitano Chancel Mbemba guida il reparto, affiancato da Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley) e Arthur Masuaku (Lens). Questa linea concede raramente più di un gol quando è al completo, e promette un pomeriggio difficile per l’attacco inglese.

Per saperne di più: Come guardare i Mondiali FIFA 2026 in 4K Ultra HD

Rosa dell’Inghilterra: 26 giocatori

Portieri: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

. Difensori: Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

. Centrocampisti: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

. Attaccanti: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Rosa della Repubblica Democratica del Congo composta da 26 giocatori

Portieri: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Difensori: Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Centrocampisti: Theo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Attaccanti: Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Notizie sulla squadra e formazioni

Thomas Tuchel non ha fornito elenchi ufficiali di infortunati o squalificati né indicato una formazione probabile. Aggiornamenti sono attesi poco prima del calcio d’inizio. L’unica incertezza riguarda il terzino destro: Jarrell Quansah è in dubbio dopo l’uscita contro Panama, mentre Declan Rice dovrebbe rientrare dal primo minuto dopo il turno di riposo per un problema al polpaccio.

Per la Repubblica Democratica del Congo, Sébastien Desabre non ha ancora comunicato la formazione né segnalato infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a breve.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

L’Inghilterra arriva in ottima forma: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Nell’ultima ha battuto Panama 2-0, mentre all’esordio ha superato la Croazia 4-2. Ha pareggiato 0-0 con il Ghana. In cinque match ha segnato dieci gol e subiti due, con due clean sheet.

Il Congo ha chiuso il girone con un 3-1 sull’Uzbekistan che ha garantito la qualificazione, dopo il 1-1 col Portogallo e lo 0-1 con la Colombia. Nelle amichevoli ha pareggiato 0-0 con la Danimarca e perso 2-1 col Cile. In cinque match ha segnato cinque gol e subiti quattro, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Precedenti

Non ci sono dati sugli scontri diretti tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. Potrebbe trattarsi di un incontro raro o addirittura del primo tra le due nazionali in questa fase di un torneo importante, ma non vi sono dati storici confermati.

Classifica

L’Inghilterra ha chiuso al 1° posto nel Gruppo L, mentre la Repubblica Democratica del Congo è arrivata 3ª nel Gruppo K.