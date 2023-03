Inghilterra-Ucraina 2-0: Kane e Saka regalano a Southgate la seconda vittoria verso Euro 2024

A Wembley Saka e Kane lanciano l'Inghilterra: Ucraina ko, seconda vittoria e primo posto per Southgate nel girone di qualificazione a Euro 2024.

Dopo la vittoria contro l'Italia, l'Inghilterra batte anche l'Ucraina e vola a punteggio pieno in testa al girone C di qualificazione a Euro 2024.

I gialloblù del neo ct Rotan durano poco meno di 40'. Kane, miglior marcatore all-time dei 'Tre Leoni' dopo la rete agli Azzurri, trova ancora la via del goal al 37' girando in porta una bel cross di Saka anticipando Karavaev sul secondo palo, dopo un paio di occasioni sprecate. Per l'attaccante del Tottenham si tratta del 55esimo centro con la maglia della Nazionale. Pochi minuti più tardi gli inglesi esultano ancora grazie a Saka che centra il raddoppio con un gran sinistro da fuori. Goal e assist per l'esterno di Arteta, tra i migliori dei suoi.

Positiva anche la prova di Maddison, al suo esordio con la Nazionale maggiore così come il 27enne Ivan Toney, 16 goal in Premier con il Brentford (che non mandava un calciatore in Nazionale dal 1939) e primo cambio di Southgate al minuto 81. Nella ripresa l'Ucraina prova a reagire ma le occasioni dalle parti di Pickford latitano. Il risultato del match non è mai in bilico: zero i tiri in porta dell'Ucraina e zero le parate di Pickford nel corso di tutti i novanta minuti.

INGHILTERRA-UCRAINA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

INGHILTERRA-UCRAINA 2-0

Marcatori: 37' Kane (I) 40' Saka (I)

Inghilterra (4-3-3): Pickford 6; Walker 6, Stones 6, Maguire 6, Chilwell 6; Bellingham 6.5 (85' Gallagher SV), Henderson 6, Rice 6; Saka 7.5, Kane 6.5 (81' Toney SV), Maddison 6.5 (85' Grealish SV). All. Southgate.

Ucraina (4-3-3): Trubin 6; Karavaev 5 (61' Buyalskyy 5.5), Svatok 5.5, Matviienko 6, Mykolenko 5.5 (61' Sobol 6); Sudakov 5.5, Stepanenko 5 (90' Konoplyanka SV), Zinchenko 5.5; Malinovsky 5.5, Yaremchuk 5 (74' Dovbyk SV), Mudryk 5 (61' Tsygankov 5.5). All. Rotan.

Arbitro: Serdar Gozubuyuk

Ammoniti: Malinovsky (U)

Espulsi: -