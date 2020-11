L'Inghilterra riapre gli stadi ai tifosi: fino a 4mila spettatori

In base ai numeri dei contagi da Coronavirus, in Inghilterra negli stadi potranno entrare fino a 4mila spettatori: riapertura prevista il 2 dicembre.

Arrivano importanti novità dall' per tutti i tifosi del calcio britannico: si va verso la conferma della parziale riapertura degli stadi per un numero massimo di quattro mila spettatori per ogni partita o il 50% della capienza dello stadio (a seconda di quale numero sia inferiore).

Come riportato dal 'Dailymail', l'Inghilterra riaprirà dal 4 dicembre gli eventi all'aperto nelle aree di livello 1 per 4000 spettatori, così come la metà (2000 spettatori o il 50% della capacità dell'impianto) per gli eventi al chiuso.

A breve il servizio completo.