Inghilterra-Italia Under 19 2-1: Miretti non basta, sfuma il sogno finale

Miretti illude su calcio di rigore l'Italia, che nella ripresa viene però raggiunta e superata sugli sviluppi di due angoli: decisivi Scott e Quansah.

Niente finalissima. L'Italia Under 19 perde per 2-1 la semifinale contro l'Inghilterra, non sfruttando l'iniziale vantaggio messo a segno da Miretti e venendo punita per due volte nella ripresa. Gli azzurrini salutano così gli Europei di categoria.

E dire che, come già precisato, la gara si era messa nel migliore dei modi per gli azzurrini di Carmine Nunziata. Dopo 14 minuti Norton-Cuffy stende Faticanti in area: è calcio di rigore, che Miretti trasforma non dando scampo a Cox.

L'Italia sembra avere le redini della partita nelle proprie mani, ma nel secondo tempo viene raggiunta e sorpassata in entrambi i casi sugli sviluppi di altrettanti calci d'angolo: prima è Scott a battere di testa Desplanches, quindi ecco anche il definitivo 2-1 di Quansah, sempre di testa.

L'Under 19 dell'Inghilterra affronterà ora nella finale degli Europei una tra Francia e Israele, di fronte nella seconda semifinale in programma questa sera alle ore 20. La finalissima si giocherà venerdì 1° luglio, sempre alle ore 20.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-ITALIA U19 2-1

MARCATORI: 14' Miretti rig. (It), 58' Scott (In), 82' Quansah (In)

INGHILTERRA (4-2-3-1): Cox; Norton-Cuffy (56' Oyegoke), Edwards, Quansah, Doyle; Iroegbunam (56' Scott), Chukwuemeka; Devine, Ramsey (57' Bynoe-Gittens, 83' Chambers), Vale; Scarlett (87' Jebbison). CT. Haim

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Turricchia (63' Mulazzi), Ghilardi, Coppola, Giovane (73' Fontanarosa); Fabbian (72' Baldanzi), Faticanti (91' Fazzini), Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino (63' Volpato). CT. Nunziata

Arbitro: Kikacheishvili (Georgia)

L'articolo prosegue qui sotto

Ammoniti: Iroegbunam, Desplanches, Ghilardi, Faticanti, Coppola, Devine, Miretti, Nasti, Scott, Jebbison

Espulsi: nessuno