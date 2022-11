Inghilterra-Iran, Beiranvand sanguinante a terra: gioco fermo per dieci minuti

Il portiere dell'Iran resta a terra dopo un durissimo scontro con un compagno ma prova a restare in campo, poi è costretto al cambio.

Durissimo scontro nei primi minuti di Inghilterra-Iran, protagonisti due compagni di squadra: il portiere asiatico Alireza Beinravand e un difensore, Majid Hosseini.. Ad avere la peggio è stato proprio Beinravand.

Il portiere, in uscita, non si è accorto della presenza del compagno e lo ha colpito in pieno col viso. Dopo essere rimasto a terra per circa otto minuti, sanguinante, Beinravand ha cercato di riprendere a giocare ma è stramazzato quasi subito nuovamente al suolo. Inevitabile il cambio.

Al suo posto quindi, prima del ventesimo minuto, è subentrato il secondo portiere Hossein Hosseini.

Beiranvand in passato era peraltro già balzato agli onori delle cronache per essere entrato nel Guinnes dei Primati grazie alla rimessa con le mani più lunga di sempre: 61,26 metri.

Adesso resta da capire se i Mondiali del portiere siano da considerarsi già conclusi. L'Iran tornerà in campo venerdì 25 contro il Galles.