Zaniolo chiede il cambio col Verona: derby a rischio

Zaniolo ha chiesto il cambio durante Verona-Roma per un problema fisico: le condizioni e la data del rientro.

Nuovo problema fisico per Nicolò Zaniolo, autore del goal del pareggio contro il Verona ma costretto a chiedere il cambio nel secondo tempo dopo un contrasto nell'area di rigore avversaria.

L'INFORTUNIO DI ZANIOLO

Il problema accusato da Zaniolo al 'Bentegodi' dovrebbe essere di natura muscolare. Il giocatore, dopo essersi rialzato, ha immediatamente chiesto il cambio rivolgendosi alla panchina giallorossa ed è stato prontamente sostituito da Mourinho.

QUANDO TORNA ZANIOLO

Al momento è difficile prevedere la data del rientro in campo di Zaniolo, che dopo il cambio non si è accomodato in panchina ma si è diretto negli spogliatoi. La speranza di Mourinho è di averlo a disposizione per il derby contro la Lazio in programma domenica prossima mentre Zaniolo dovrebbe saltare la gara di Europa League contro il Ludogorets.